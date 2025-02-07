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13:58, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Полковник объяснил действия ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ перебрасывают элитные части в Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают элитные части в Курскую область, так как уход украинской армии из региона будет означать признание поражения Киева, объяснил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О сути действий ВСУ под Курском специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее в силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область часть сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО), в частноти, из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья. Уточнялось, что ВСУ пытаются перебросить в Курскую область наиболее боеспособные подразделения.

«Курская область играет особую роль в политике Владимира Зеленского, он зафиксировал ее как свою победу над Россией из-за того, что он ее оккупировал. Сдача Курскую область будет означать признание своего поражения. Поэтому он не считается с потерями и с целесообразностью своих действий», — объяснил Матвийчук.

Курская область и территория, захваченная Украиной, — это презентация «перемоги». Поэтому они с маниакальным упорством перебрасывают свои элитные части на эти направления, где наши войска их успешно перемалывают

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт полковник в отставке

О том, что в течение прошедшей ночи ВСУ перебрасывали личный состав в район Суджи Курской области, писал военкор Юрий Котенок. По его данным, ВСУ за ночь перебросили из Сумской области Украины личный состав и военную технику, в том числе тяжелую.

Украина предприняла попытку контратаки в Курской области в четверг, 6 февраля. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены. В Минобороны впоследствии уточняли, что отражать атаки ВСУ помогали в том числе добровольческие отряды «Ветераны», «Арбат» и операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

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