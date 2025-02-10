Освобожденных из оккупации ВСУ жителей российского региона отправят на реабилитацию

Хинштейн: Освобожденных от ВСУ жителей Курской области отправят на реабилитацию

Жителей Курской области, освобожденных из оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправят на реабилитацию. Об этом заявил временно-исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

9 февраля чиновник посетил семью Дурневых из Николаева-Дарьина, которая больше трех месяцев прожила в подвале вместе с ребенком. По словам Хинштейна, мальчик родился под обстрелами и провел в захваченном ВСУ селе почти половину жизни. Врио главы Курской области пообещал, что переживших оккупацию россиян отправят на реабилитацию в санаторий на юге.

«Такую же возможность реабилитации предоставим и всем другим курянам, освобожденным из-под оккупации ВСУ: этим людям сегодня особенно нужны забота и внимание», — подчеркнул он.

Эту же тему врио губернатора поднял на заседании регионального правительства 10 февраля, видеозапись которого размещена в соцсети «ВКонтакте». Хинштейн отметил, что в первую очередь на реабилитацию нужно отправлять семьи с детьми. «Желательно рассмотреть регионы южные — Краснодарский, Ставропольский край, чтобы люди могли не только получить лечение и психологическую помощь, но и сменить обстановку», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недостаточными выплаты в размере 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей Курской области. По словам главы государства, он поручит правительству проработать вопросы о дополнительных компенсациях.