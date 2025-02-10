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13:27, 10 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Стягивание войск ВСУ к Судже в Курской области объяснили

Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут организовать еще одно наступление под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут организовать еще одно наступление в Курской области, несмотря на стягивание войск украинской армии к Судже, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О потенциале ВСУ в регионе специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее в силовых структурах рассказали, что ВСУ перебросили к Судже в Курской области свыше трехсот военнослужащих с территории Сум и Чернигова.

«Зеленский не хочет расставаться с Курской областью, это его своеобразный пропуск в западный мир, которому он может отчитаться об успехах своей армии. С потерей Курска Зеленский станет неинтересен, поэтому, несмотря на огромные потери, на то, что на других фронтах идет прорыв обороны, он производит то, что считает нужным, пытается показать активизацию действий на курском направлении, хотя это и ведет к неоправданным потерям», — объяснил Матвийчук.

Предпринять какое-то масштабное наступление в этом регионе они не в силах

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

ВСУ начали перебрасывать резервы в Курскую область после неудачного контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Сообщалось, что в течение ночи 7 февраля ВСУ перебрасывали личный состав в район Суджи из Сумской области. Впоследствии стало известно, что в Курскую область направилась часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

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