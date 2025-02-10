Стало известно о замученном ВСУ до смерти курском ветеране Великой Отечественной войны

Под Курском бойцы ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом стало известно Telegram-каналу «Крылатые», связанному с российскими воздушно-десантными войсками.

Авторы поста опубликовали кадры с обезображенным мужчиной без признаков жизни. Как утверждается в материале, тело принадлежит пожилому ветерану, которого украинские бойцы пытали.

Район, где сделаны снимки, и дата съемки не уточняются. Известно, что населенный пункт, где проживал пенсионер, был захвачен ВСУ.

Ранее, 19 января, сообщалось о найденных в подвалах села Русское Поречное в Суджанском районе мирных жителях, также замученных военнослужащими ВСУ до смерти. Как рассказали бойцы группировки войск «Север», гражданских загнали в подвал, кинув внутрь несколько гранат. В Следственном комитете России «Ленте.ру» заявили, что всего украинские военные расправились с 22 жителями населенного пункта.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 58 870 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.