Хинштейн рассказал о бросавших в подвалы с мирными жителями гранаты бойцах ВСУ

Хинштейн: Отступая из Николаева-Дарьина, бойцы ВСУ бросали в подвалы гранаты

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Николаево-Дарьино Суджанского района бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По словам главы региона, 9 февраля он посетил семью Дурневых из Николаева-Дарьина, которая больше трех месяцев прожила в подвале вместе с ребенком. Годовалый мальчик родился, когда село уже находилось под обстрелами и почти половину жизни провел в захваченном ВСУ населенном пункте.

Как рассказал Хинштейн, украинские войска захватили Николаево-Дарьино сразу после начала вторжения в Курскую область. «Если поначалу оккупанты еще пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели, — написал он. — В подвалы — бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики».

Ранее Хинштейн рассказал о жительнице села Николаево-Дарьино, которая в течение полугода почти не покидала подвал дома. По словам чиновника, россиянка могла покинуть дом лишь для того, чтобы дойти до колодца за водой.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 58 870 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.