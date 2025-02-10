Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 10 февраля 2025Россия

Хинштейн рассказал о бросавших в подвалы с мирными жителями гранаты бойцах ВСУ

Хинштейн: Отступая из Николаева-Дарьина, бойцы ВСУ бросали в подвалы гранаты
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Николаево-Дарьино Суджанского района бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По словам главы региона, 9 февраля он посетил семью Дурневых из Николаева-Дарьина, которая больше трех месяцев прожила в подвале вместе с ребенком. Годовалый мальчик родился, когда село уже находилось под обстрелами и почти половину жизни провел в захваченном ВСУ населенном пункте.

Как рассказал Хинштейн, украинские войска захватили Николаево-Дарьино сразу после начала вторжения в Курскую область. «Если поначалу оккупанты еще пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели, — написал он. — В подвалы — бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики».

Ранее Хинштейн рассказал о жительнице села Николаево-Дарьино, которая в течение полугода почти не покидала подвал дома. По словам чиновника, россиянка могла покинуть дом лишь для того, чтобы дойти до колодца за водой.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
Узники Суджи. Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
Узники Суджи.Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
16 января 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 58 870 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Стало известно о расстреле ВСУ водителей шахтоуправления под Красноармейском

      В российском регионе возбудили дело на сотрудника Госавтоинспекции за взятку

      Стало известно о воюющем «за полтора килограмма пельменей в день» россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше