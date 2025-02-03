Хинштейн: Жительницы Николо-Дарьино почти полгода прожили под оккупацией ВСУ

Жительница освобожденного села Николо-Дарьино в Курской области прожила под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода и все это время почти не покидала дома. О жившей в захваченном ВСУ поселке рассказал в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам чиновника, россиянка могла покинуть дом лишь для того, чтобы дойти до колодца за водой. Другая жительница села получила огнестрельное ранение — в нее попала очередь из автомата.

«Украинские звери сожгли дом, где лежал ее пожилой неходячий отец. Саму ее после ранения спасли наши морпехи», — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что чем ближе к оккупированным ВСУ поселкам подступали российские войска, тем «сильнее зверели нацисты». «Они расстреливали мирных, убивали их, закидывали гранатами подвалы», — сообщил врио губернатора.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах».