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08:55, 3 февраля 2025Россия

Хинштейн рассказал о живших полгода под оккупацией жительницах Курской области

Хинштейн: Жительницы Николо-Дарьино почти полгода прожили под оккупацией ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Жительница освобожденного села Николо-Дарьино в Курской области прожила под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода и все это время почти не покидала дома. О жившей в захваченном ВСУ поселке рассказал в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам чиновника, россиянка могла покинуть дом лишь для того, чтобы дойти до колодца за водой. Другая жительница села получила огнестрельное ранение — в нее попала очередь из автомата.

«Украинские звери сожгли дом, где лежал ее пожилой неходячий отец. Саму ее после ранения спасли наши морпехи», — рассказал Хинштейн.

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Он добавил, что чем ближе к оккупированным ВСУ поселкам подступали российские войска, тем «сильнее зверели нацисты». «Они расстреливали мирных, убивали их, закидывали гранатами подвалы», — сообщил врио губернатора.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах».

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