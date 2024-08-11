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19:24, 11 августа 2024Интернет и СМИ

«Отчаянно хотел жить». Военкор Поддубный дал первое интервью после атаки дрона ВСУ и ранения

Военкор ВГТРК Поддубный дал первое интервью после атаки БПЛА в Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: страница «Поддубный. Военный корреспондент» во «ВКонтакте»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный дал первое интервью после атаки украинского беспилотника в Курской области и пережитого серьезного ранения. Своими впечатлениями он поделился с журналистом Евгением Поповым.

Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить

Евгений Поддубныйвоенный корреспондент ВГТРК

Освещавший события в Курской области военкор был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 7 августа. После удара дрона он сумел выжить, однако был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Раненого военкора обнаружил на дороге эвакуировавший родителей москвич

Москвич Николай Рыльский нашел раненого российского корреспондента на дороге, после чего передал его в руки волонтеров.

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения [Поддубного]», — рассказал Рыльский.

Он сообщил, что посадил Поддубного в свою машину и довез до больницы. По пути в медучреждение Рыльский пытался разговаривать с военкором, чтобы тот не терял сознание. По его словам, одежда журналиста была пропитана кровью и вся изодрана.

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В Москве потребовали от международных организаций осудить покушение на Поддубного

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала международные организации осудить покушение Украины на российского военкора Евгения Поддубного. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что международные организации должны немедленно отреагировать на произошедшее и решительно осудить действия ВСУ.

В ООН напомнили, что нападение на военкора в зоне военных действий нарушило Женевские конвенции

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел прокомментировала нападение ВСУ на Евгения Поддубного. Она напомнила, что нападения на военкоров в зоне военных действий нарушают Женевские конвенции.

«Нам известно о сообщениях о том, что 7 августа в Курской области был ранен журналист. Хотя мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявила представитель организации.

Она добавила, что обеим сторонам конфликта запрещается причинять вред журналистам. Более того, законы обязывают воюющие стороны отстаивать права корреспондентов в случае их пленения.

Помимо этого, в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша отреагировали на наступление ВСУ в Курской области. Представители организации призвали защитить мирное население, заметив, что ситуация в регионе вызывает большое беспокойство.

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      Наталья Анисеева
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