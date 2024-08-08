В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного

ООН: нападения на военкоров в зоне военных действий нарушают Женевские конвенции

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что нападения на журналистов в зоне военных действий нарушают Женевские конвенции. Ее слова передает РИА Новости.

«Нам известно о сообщениях о том, что 7 августа в Курской области был ранен журналист. Мы пытаемся получить дополнительную информацию. Хотя мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — отреагировала Троссел на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Представительница ООН подчеркнула, что Женевские конвенции запрещают нападать на представителей СМИ в зонах боевых действий. «Это означает, что все стороны конфликта должны защищать журналистов, а не нападать на них напрямую, и отстаивать их права в случае взятия их в плен», — высказалась Троссел.

Ранее появилось фото с дрона, предположительно, атаковавшего машину Поддубного. На кадре запечатлен момент за несколько секунд до подрыва автомобиля, в котором находился военкор.

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.