Опубликовано фото с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона

Mash опубликовал фото с дрона, атаковавшего машину военкора Поддубного

Появилось фото с дрона, предположительно, атаковавшего машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Снимок опубликовал Mash.

На кадре запечатлен момент за несколько секунд до подрыва автомобиля, в котором находился военкор.

Военкор Александр Коц рассказал, что в результате атаки машина Поддубного улетела в кювет и загорелась. Следовавшая за ним на другом автомобиле съемочная группа подумала, что никто не выжил, и уехала в безопасное место. После этого появились сообщения, что военкора не стало. Оказалось, что Поддубный выпал из салона, когда машина перевернулась. Через некоторое время его нашли члены эвакуационной группы и отвезли в больницу.

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.