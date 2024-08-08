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19:32, 8 августа 2024Мир

Офис генсека ООН прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Офис генсека ООН Гутерриша призвал защитить мирных граждан в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: t.me/gubernator_46 / Globallookpress.com

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, призвав защитить мирных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, развитие событий в Курской области «вызывает настоящую обеспокоенность».

Ранее офис Гутерриша прокомментировал ранение российского военного корреспондента Евгения Поддубного, пожелав журналисту выздоровления.

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      Елизавета Мытарева
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