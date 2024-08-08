Офис генсека ООН прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Офис генсека ООН Гутерриша призвал защитить мирных граждан в Курской области

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, призвав защитить мирных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, развитие событий в Курской области «вызывает настоящую обеспокоенность».

Ранее офис Гутерриша прокомментировал ранение российского военного корреспондента Евгения Поддубного, пожелав журналисту выздоровления.