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23:39, 7 августа 2024Мир

В ООН прокомментировали ранение Поддубного

Офис генсека ООН Гутерриша выразил беспокойство ранением военкора Поддубного

Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

В офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша прокомментировали ранение российского военного корреспондента Евгения Поддубного. Заявление ООН приводит РИА Новости.

В офисе Гутерриша выразили обеспокоенность ранением военкора Поддубного. «Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление», — подчеркнул заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее информацию о поступлении Поддубного подтвердили в Курской областной больнице. Военкор получает всю необходимую помощь.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

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      Марина Совина
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