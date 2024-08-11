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16:42, 11 августа 2024Интернет и СМИ

Военкор Поддубный дал первое интервью после атаки дрона и ранения

Военкор Поддубный вспомнил огонь и отчаянное желание жить во время атаки ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный вспомнил желание жить во время покушения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об украинской атаке он рассказал в первом после получения ранения интервью, передает журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить», — рассказал военкор.

Вечером 7 августа украинский дрон атаковал в Курской области машину Евгения Поддубного, освещавшего события в регионе. Военкор выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил ожоги и травму головы.

На следующий день Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что журналист был помещен в реанимацию, где ему проведут все необходимые обследования.

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      Екатерина Грищенко
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