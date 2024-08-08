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13:00, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Военкора Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Военкора ВГТРК Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / РИА Новости

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

На опубликованных видеозаписях можно увидеть, как врачи встречают вертолет с Поддубным. Один из медиков спросил у военкора, как у него дела. «Нормально», — сказал журналист.

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«План сейчас — в реанимацию. Еще раз все перепроверим: кровь, анализы, все исследования. И потом примем решение», — заявил один из врачей, отвечая на вопрос Поддубного о планах.

Ранее Минздрав РФ раскрыл подробности эвакуации военкора в Москву. Состояние Поддубного оценили как тяжелое.

Вечером 7 августа машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.

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      Евгения Наумова
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