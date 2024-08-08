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10:53, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Минздрав раскрыл детали эвакуации военкора Поддубного в Москву

Минздрав: Поддубный вошел в число эвакуируемых из Курской области в Москву

Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный вошел в число раненных, которых эвакуируют из Курской области в Москву. Детали состояния журналиста, как передает РИА Новости раскрыл помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«В числе эвакуируемых — журналист Евгений Поддубный. Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности», — заявил Кузнецов.

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Он добавил, что всего в список на эвакуацию попали девять человек. Помимо военкора, в нем оказались еще и двое детей. За их доставку в столицу отвечают Федеральный центр медицины катастроф и Центр экстренной медицинской помощи.

Ранее Поддубный в первом же сообщении из больницы похвалил спасших его врачей. Он отметил, что они «делают на отлично свою работу».

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский FPV-дрон. В первые минуты после этого военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован — у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

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      Олег Давыдов
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