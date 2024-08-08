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10:08, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Военкор Поддубный похвалил спасших его врачей

Военкор Поддубный в первом сообщении из больницы похвалил спасших его врачей

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Военкор Евгений Поддубный, пострадавший при атаке украинского дрона в Курской области, в первом сообщении из больницы похвалил спасших его врачей. Слова журналиста передает врио главы Курской области Алексей Смирнов.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу», — заявил Поддубный. Военкор также поблагодарил всех, кто за него переживает, и выразил уверенность в том, что победа в конфликте будет за Россией.

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Смирнов уточнил, что журналиста отправили в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее стали известны подробности о состоянии Поддубного. Уточнялось, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Вечером 7 августа сообщалось, что машину с Поддубным, когда он находился в Курской области, атаковал украинский FPV-дрон. Военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован, однако находится в тяжелом состоянии. Отмечалось. что Поддубного обнаружили и отвезли в Курскую областную больницу. российские военнослужащие.

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      Маргарита Щигарева
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