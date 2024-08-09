Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:40, 9 августа 2024Интернет и СМИ

«Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

Военкор Коц: раненного Поддубного подобрал на дороге местный житель

Кадр: Telegram-канал «Московская медицина» / Департамент здравоохранения города Москвы

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был спасен в Курской области местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу медик-доброволец с позывным Дед.

Увидев лежащего на обочине Поддубного, местный житель затащил его к себе в машину. Медик-доброволец отметил, что значимых ранений, в том числе пулевых, у военкора не было.

Скорее всего, выпал, потому что он был весь подратый. У него таких ран значимых, типа пулевых, не было. Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его себе в машину

медик-доброволец с позывным Дед

По его словам, Поддубный был обожжен, разговаривал непонятно. Доброволец добавил, что медики нашли документы военкора, однако не сразу поняли, что это журналист. В промежуточном пункте Поддубному оказали первую помощь. «И мы его быстро обработали, раздели, сделали полный осмотр. Что там нужно, где-то что-то укололи», — рассказал Дед. После этого Поддубного направили в областную больницу.

Состояние Поддубного оценивается как тяжелое

Как рассказал житель Курской области Николай Рыльский, Поддубный сразу после ранения был весь в крови, на нем была обгоревшая одежда. Рыльский сообщил, что пытался отвлечь военкора разговорами, чтобы не дать тому потерять сознание.

Кроме того, волонтер Андрей Евтеев, оказывавший помощь журналисту, рассказал, что он вел себя очень мужественно. «Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Все, что попросил у нас, — это связаться с его женой и сказать, что с ним все хорошо», — поведал Евтеев.

Материалы по теме:
Волонтерский призыв. Совет Федерации помогает фронту и пострадавшим территориям. Что сделано?
Волонтерский призыв.Совет Федерации помогает фронту и пострадавшим территориям. Что сделано?
8 июля 2024
«Мам, пап, там бахает опять?» ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
«Мам, пап, там бахает опять?»ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
8 августа 2024

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Сообщалось, что у него диагностированы тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета. Журналист находится в сознании и может дышать самостоятельно. «По движению, по чувствительности все прилично. Ожоговая травма – это динамичная история», — пояснил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Поддубный работал «в непростых условиях»

По словам журналиста Александра Ревунова, Поддубный накануне работал «в самых непростых условиях на границе Суджанского района». «[Он] рассказывал, как наши воины дают отпор украинским солдатам. Но вдруг он перестал выходить на связь, хотя до этого выходил в прямые эфиры, делал сюжеты», — рассказал он.

Последнее видео перед атакой Поддубный записывал из машины днем 7 августа. В ролике он рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки и отметил, что обстановка в регионе остается напряженной, а боевые действия продолжаются.

Вечером 7 августа машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ ведут охоту на российских представителей СМИ и военкоров. Она призвала международные организации незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ на Поддубного и решительно осудить ее.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

      Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

      Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

      Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

      СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

      В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

      Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

      Трусики жены толкнули мужчину на преступление

      «Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше