«Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

Военкор Коц: раненного Поддубного подобрал на дороге местный житель

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был спасен в Курской области местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу медик-доброволец с позывным Дед.

Увидев лежащего на обочине Поддубного, местный житель затащил его к себе в машину. Медик-доброволец отметил, что значимых ранений, в том числе пулевых, у военкора не было.

Скорее всего, выпал, потому что он был весь подратый. У него таких ран значимых, типа пулевых, не было. Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его себе в машину медик-доброволец с позывным Дед

По его словам, Поддубный был обожжен, разговаривал непонятно. Доброволец добавил, что медики нашли документы военкора, однако не сразу поняли, что это журналист. В промежуточном пункте Поддубному оказали первую помощь. «И мы его быстро обработали, раздели, сделали полный осмотр. Что там нужно, где-то что-то укололи», — рассказал Дед. После этого Поддубного направили в областную больницу.

Состояние Поддубного оценивается как тяжелое

Как рассказал житель Курской области Николай Рыльский, Поддубный сразу после ранения был весь в крови, на нем была обгоревшая одежда. Рыльский сообщил, что пытался отвлечь военкора разговорами, чтобы не дать тому потерять сознание.

Кроме того, волонтер Андрей Евтеев, оказывавший помощь журналисту, рассказал, что он вел себя очень мужественно. «Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Все, что попросил у нас, — это связаться с его женой и сказать, что с ним все хорошо», — поведал Евтеев.

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Сообщалось, что у него диагностированы тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета. Журналист находится в сознании и может дышать самостоятельно. «По движению, по чувствительности все прилично. Ожоговая травма – это динамичная история», — пояснил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Поддубный работал «в непростых условиях»

По словам журналиста Александра Ревунова, Поддубный накануне работал «в самых непростых условиях на границе Суджанского района». «[Он] рассказывал, как наши воины дают отпор украинским солдатам. Но вдруг он перестал выходить на связь, хотя до этого выходил в прямые эфиры, делал сюжеты», — рассказал он.

Последнее видео перед атакой Поддубный записывал из машины днем 7 августа. В ролике он рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки и отметил, что обстановка в регионе остается напряженной, а боевые действия продолжаются.

Вечером 7 августа машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ ведут охоту на российских представителей СМИ и военкоров. Она призвала международные организации незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ на Поддубного и решительно осудить ее.