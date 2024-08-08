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21:40, 8 августа 2024Россия

Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала «Россия 1» поведал, как нашел военкора Евгения Поддубного после ранения. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал мужчина, Поддубный сразу после ранения был весь в крови, на нем была обгоревшая одежда. Рыльский сообщил, что пытался отвлечь военкора разговорами, чтобы не дать тому потерять сознание.

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Кроме того, волонтер Андрей Евтеев, оказывавший помощь журналисту, рассказал, что он вел себя очень мужественно. «Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо», — поведал Евтеев.

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Журналист находится в сознании и может дышать самостоятельно.

Вечером 7 августа в Курской области машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе.

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      Марина Совина
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