Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения

Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала «Россия 1» поведал, как нашел военкора Евгения Поддубного после ранения. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал мужчина, Поддубный сразу после ранения был весь в крови, на нем была обгоревшая одежда. Рыльский сообщил, что пытался отвлечь военкора разговорами, чтобы не дать тому потерять сознание.

Кроме того, волонтер Андрей Евтеев, оказывавший помощь журналисту, рассказал, что он вел себя очень мужественно. «Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо», — поведал Евтеев.

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Журналист находится в сознании и может дышать самостоятельно.

Вечером 7 августа в Курской области машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе.