Стали известны подробности о состоянии военкора Поддубного

Директор НИИ Склифосовского: состояние Поддубного тяжелое, но условно стабильное

Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, он в сознании и самостоятельно дышит. Подробности о состоянии военкора приводит директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, передает «Россия 24».

Петриков сообщил, что журналист пришел в сознание и может дышать самостоятельно. По его словам, врачи смогут поставить диагноз военному корреспонденту ВГТРК только после результатов медицинских обследований, в том числе офтальмологов и оториноларингологов. Он пояснил, что у журналиста выявили много мелких травм.

Директор НИИ Склифосовского отметил, что у военкора преобладает ожоговое повреждение. Он добавил, что сейчас сложно оценить процент глубоких ожогов, так как это можно сделать только по результатам осмотров, которые будут проводиться на протяжении нескольких дней.

«Я вам сейчас могу сказать цифры, но они завтра могут быть немножко другими по глубоким ожогам. По движению, по чувствительности все прилично. Ожоговая травма – это динамичная история», — пояснил Петриков.

Ранее стало известно, что Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Сообщалось, что журналист вошел в число раненных, которых эвакуировали из Курской области в столицу. За его доставку в московский госпиталь отвечал Федеральный центр медицины катастроф и Центр экстренной медицинской помощи.

Поддубный в первом же сообщении из больницы похвалил спасших его врачей. Он отметил, что они «делают на отлично свою работу».

Вечером 7 августа машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.