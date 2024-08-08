Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

Захарова призвала международные организации осудить покушение ВСУ на Поддубного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации осудить покушение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что журналисты приравнены к гражданскому населению и имеют право на защиту. Она потребовала от международных организаций незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ на Поддубного и решительно осудить ее.

Дипломат также отметила, что ВСУ ведут охоту на российских представителей СМИ и военкоров. «Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание», — добавила Захарова.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где проходит лечение Поддубный, раскрыли подробности состояния журналиста. Сообщалось, что состояние военкора тяжелое, но условно стабильное.

Покушение на Поддубного было совершено вечером 7 августа. Машину, в которой находился сотрудник ВГТРК, атаковал украинский дрон. Сразу после этого в сети появилась информация о гибели журналиста, однако позднее эти данные опровергли. Военкор выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.