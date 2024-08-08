Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:06, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

Захарова призвала международные организации осудить покушение ВСУ на Поддубного
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации осудить покушение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что журналисты приравнены к гражданскому населению и имеют право на защиту. Она потребовала от международных организаций незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ на Поддубного и решительно осудить ее.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Дипломат также отметила, что ВСУ ведут охоту на российских представителей СМИ и военкоров. «Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание», — добавила Захарова.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где проходит лечение Поддубный, раскрыли подробности состояния журналиста. Сообщалось, что состояние военкора тяжелое, но условно стабильное.

Покушение на Поддубного было совершено вечером 7 августа. Машину, в которой находился сотрудник ВГТРК, атаковал украинский дрон. Сразу после этого в сети появилась информация о гибели журналиста, однако позднее эти данные опровергли. Военкор выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      Возлюбленная Тимати опубликовала фото в нижнем белье

      Самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео

      В Раде призвали главкома ВСУ соблюдать информационную тишину

      По факту покушения на мужчину в московском магазине возбудили дело

      В США назвали вылазку ВСУ в Курскую область террором

      Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

      Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

      Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше