Раскрыты подробности оказания помощи военкору Поддубному

Военкор Коц: на промежуточный пункт помощи Поддубного привез местный житель

На промежуточный пункт оказания помощи раненым военкора ВГТРК Евгения Поддубного привез местный житель. Такие подробности оказания помощи медиками своему коллеге раскрыл военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Отмечается, что местный житель ехал из города Суджи и, увидев лежащего на обочине Поддубного, затащил его к себе в машину. Предположительно, военкор ВГТРК выпал из машины, когда она переворачивалась. «Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его к себе в машину», — рассказал медик-доброволец с позывным Дед.

По его словам, Поддубный был обожжен, разговаривал непонятно. Собеседник Коца добавил, что медики нашли документы военкора, однако не сразу поняли, что это журналист. В промежуточном пункте Поддубному оказали первую помощь, сделали укол и направили в областную больницу.

Ранее 8 августа Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.