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10:25, 10 февраля 2025Россия

Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курской области

Генерал Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедших в августе 2024 года в Курскую область, передает ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери под Курском. По данным Алаудинова, сейчас формирования ВСУ, которые находятся на территории Курской области, сформированы в основном из мобилизованных.

«Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион», — пояснил он. Чеченский командир добавил, что такие подразделения уничтожаются.

До этого Алаудинов рассказал, что что Киев обманул с коридором для жителей Суджи Курской области.

ЖЗЛ
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