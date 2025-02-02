Российский генерал заявил об обмане Украины с коридором для мирных жителей Суджи

Генерал Алаудинов заявил, что Киев обманул с коридором для жителей Суджи

Киев обманул Россию с организацией коридора для вывода мирных жителей Суджи. Об этом заявил генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram.

Со слов российского генерала, несколько месяцев назад на него вышла девушка со стороны Украины. Она якобы сослалась на представителей комендатуры и попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и близлежащих населенных пунктов. Далее состоялся телефонный разговор с представителем украинской комендатуры.

«Я сказал, что готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он сказал, все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что он не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может только в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону», — вспомнил Алаудинов.

Генерал рассказал, что вопрос однако не удалось решить, так как на следующий день представитель украинской стороны заявил, что не имеет полномочий для организации коридора вывоза мирных жителей. Тот якобы призвал организовать разговор омбудсменов России и Украины.

«Я звоню сразу [уполномоченному по правам человека Татьяне] Москальковой, [она] звонит своему коллеге, договаривается, пытается договориться. В конечном итоге этот товарищ с комендатуры Суджи слился», — заявил Алаудинов, добавив, что российской стороне также отказались предоставить список мирных жителей.

Командир «Ахмата» заявил, что несколько дней назад состоялся повторный звонок, речь в котором также шла о выводе мирного населения из Суджи, однако и он ни к чему не привел. «Я очень прошу, сделайте что-нибудь, давайте мы выведем этих мирных жителей. Он сказал: да, хорошо, я завтра переговорю и наберу. Не набрал ни вчера, ни сегодня», — заключил он.