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18:38, 10 февраля 2025Россия

В России заявили об ошеломительных для Украины событиях в Курской области

Военкор Поддубный заявил, что события под Курском должны ошеломлять Украину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

События в Курской области должны приводить в ужас общество Украины. Об этом заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По словам журналиста, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пехоте и технике должны стать ошеломительными для Киева. Такой итог военкор назвал закономерным для непродуманного вторжения в Курскую область.

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«Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять», — написал в блоге журналист.

Бои в российском приграничье идут уже больше шести месяцев — с августа 2024 года. 6 февраля ВСУ начали новое наступление в регионе, однако в России уверены — предпринять действительно что-то масштабное на этом направлении ВСУ не в силах. По официальным данным российского Минобороны, с начала вторжения на этом направлении Украина потеряла почти 60 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.

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