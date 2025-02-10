В России заявили об ошеломительных для Украины событиях в Курской области

Военкор Поддубный заявил, что события под Курском должны ошеломлять Украину

События в Курской области должны приводить в ужас общество Украины. Об этом заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По словам журналиста, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пехоте и технике должны стать ошеломительными для Киева. Такой итог военкор назвал закономерным для непродуманного вторжения в Курскую область.

«Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять», — написал в блоге журналист.

Бои в российском приграничье идут уже больше шести месяцев — с августа 2024 года. 6 февраля ВСУ начали новое наступление в регионе, однако в России уверены — предпринять действительно что-то масштабное на этом направлении ВСУ не в силах. По официальным данным российского Минобороны, с начала вторжения на этом направлении Украина потеряла почти 60 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.