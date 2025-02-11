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08:13, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ввели отключения электроэнергии на фоне сообщений о взрывах

Глава Минэнерго Галущенко: На Украине ввели экстренные отключения света
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне сообщений о взрывах и объявленной почти на всей территории республики воздушной тревоги на Украине были введены экстренные отключения света. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Герман Галущенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — написал он 11 февраля.

По словам министра, по объектам газовой инфраструктуры Украины были нанесены удары. Он также заявил, якобы по состоянию на утро энергообъекты остаются под угрозой новых атак.

Ранее на Украине сообщили о массированном ракетном ударе со стороны Вооруженных сил России. В это время в большинстве областей республики была объявлена воздушная тревога.

В конце января российские военные массово нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на территории Украины. Тогда взрывы произошли в нескольких украинских городах, в том числе в Киеве.

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