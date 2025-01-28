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09:08, 28 января 2025Бывший СССР

По Украине ночью нанесли массированный удар

ВС России нанесли массированный удар по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

По Украине ночью нанесен массированный удар по военным и энергетическим объектам. Об этом сообщил Shot в своем Telegram-канале.

По их информации, взрывы были в Киеве, Кривом Роге, Сумской и Днепропетровской областях. О взрыве и пожаре сообщается на аэродроме Васильков в Киевской области.

В городе Умань Черкасской области пропало электричество после атаки. Эту информацию позже подтвердил глава города.

Сообщалось также о взрывах в Одессе со стороны местного аэродрома.

Ранее о ночной атаке по Николаевской области сообщили в подполье. По их информации, предварительно, была поражена артиллерийская техника НАТО.

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