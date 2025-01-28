В подполье сообщили о поражении техники НАТО под Николаевом

Подпольщик Лебедев: в Николаевской области поражена техника НАТО

В Первомайске Николаевской области нанесен удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), где, предварительно, была поражена техника НАТО. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Удар произошел в 0:34 часов. «По предварительным данным, под удар попала НАТОвская артиллерийская техника, и немного зацепило склады», — сообщил подпольщик.

Лебедев также сообщил о множестве «скорых» после взрыва. Местные сообщили подпольщику о высокопоставленном пострадавшем в ходе прилета. «Кого-то серьезного завалило в прилете, ждут комиссию или что-то такое от начальства», — добавил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в соседней — Одесской области. «В Одесской области шикарное попадание по скоплению бандеровцев, замысливших недоброе», — написал он.