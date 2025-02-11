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07:46, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о массированном ракетном ударе ВС России

Начался массированный ракетный удар ВС РФ по территории Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Крылатые ракеты Вооруженных сил (ВС) России массово атаковали территорию Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как утверждают в Воздушных силах Украины, со стороны Черного моря могли быть запущены крылатые ракеты «Калибр». Позднее издание со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщило об объявлении воздушной тревоги в Киеве и во многих регионах государства.

Ранее в Минобороны России заявили, что оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов противника.

До этого появилась информация о том, что российские войска определили для себя новую цель. Речь идет о подземных газовых хранилищах Украины. Отмечалось, что это может привести к тому, что у Киева останется все меньше ресурсов для того, чтобы торговаться с Западом.

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