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12:44, 6 февраля 2025Россия

В Минобороны сообщили о поражении военных аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов.

Кроме того, удар был нанесен по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В министерстве также сообщили о сбитых двух управляемых авиационных бомбах «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотниках самолетного типа.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности последних боев в зоне СВО. За сутки ВСУ потеряли свыше одной тысячи солдат.

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