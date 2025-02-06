В Минобороны сообщили о поражении военных аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов.

Кроме того, удар был нанесен по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В министерстве также сообщили о сбитых двух управляемых авиационных бомбах «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотниках самолетного типа.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности последних боев в зоне СВО. За сутки ВСУ потеряли свыше одной тысячи солдат.