Минобороны: ВСУ потеряли свыше тысячи солдат за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше одной тысячи солдат за сутки. Подробности последних боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, наибольшие потери — 505 солдат — противник понес во время боев в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР).

Здесь российские военные нанесли поражение двум тяжелым механизированным, пяти механизированным, егерской бригадам ВСУ, а также штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции.

Кроме того, потери выразились в технике ВСУ, в том числе иностранной. Российские бойцы уничтожили пять боевых бронированных машин, в том числе Bradley производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая самоходную артиллерийскую установку западного производства.

Бои также велись на харьковском направлении — потери составили 25 солдат ВСУ. В районе Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Загрызово Харьковской области, а также Шандриголово, Нового, Ямполовки и Колодези ДНР Украина потеряла до 200 бойцов.

В боях в районах Предтечино, Катериновки, Орехово-Васильевки, Николаевки, Зеленовки, Сухих Ял и Часов Яра ДНР ВСУ потеряли около 180 военнослужащих. В зоне населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь — еще 135 солдат. 45 военных ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, а также Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за январь 2025 года. Они составили 44,5 тысячи украинских солдат.