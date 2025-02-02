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02:45, 2 февраля 2025Бывший СССР

Названы потери ВСУ в зоне СВО за январь

РИА Новости: ВСУ потеряли 44,5 тысячи военных в зоне СВО в январе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) за январь не менее 44 520 военнослужащих. Такую цифру назвало РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние полгода ВСУ ежемесячно теряют около 50 тысяч человек. В оборонном ведомстве добавили, что около 100 тысяч военнослужащих украинской армии пустились в бега после самовольного оставления воинских подразделений.
При этом число поступающих за месяц новобранцев не превышает 30 тысяч человек.

В Министерстве также отметили, что мобилизация на Украине не восполняет потери ВСУ на поле боя.

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