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12:15, 30 января 2025Россия

Минобороны раскрыло ежемесячные потери ВСУ

Минобороны: За последние полгода ВСУ ежемесячно теряют около 50 тысяч человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

За последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют около 50 тысяч человек. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

«За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше(январь 2025 — 51960 человек, декабрь 2024 — 48470 человек, ноябрь 2024 — 60805 человек и так далее)», — говорится в сообщении.

Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что около 100 тысяч военнослужащих украинской армии пустились в бега после самовольного оставления воинских подразделений. При этом число поступающих за месяц новобранцев не превышает 30 тысяч человек, следует из данных министерства.

25 января советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур заявил, что офис президента Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации в ВСУ до 18 лет. Поправки разработали представители Министерства обороны Украины, Генштаба ВСУ и общественных организаций.

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