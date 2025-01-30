Минобороны: За последние полгода ВСУ ежемесячно теряют около 50 тысяч человек

За последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют около 50 тысяч человек. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

«За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше(январь 2025 — 51960 человек, декабрь 2024 — 48470 человек, ноябрь 2024 — 60805 человек и так далее)», — говорится в сообщении.

Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что около 100 тысяч военнослужащих украинской армии пустились в бега после самовольного оставления воинских подразделений. При этом число поступающих за месяц новобранцев не превышает 30 тысяч человек, следует из данных министерства.

25 января советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур заявил, что офис президента Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации в ВСУ до 18 лет. Поправки разработали представители Министерства обороны Украины, Генштаба ВСУ и общественных организаций.