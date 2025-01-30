Активизация мобилизационных мероприятий по всей Украине не восполняет тех потерь, которые несут вооруженные силы страны на поле боя. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.
По данным военного ведомства, ежемесячные потери украинских войск составляют около 50 тысяч человек.
Для поддержания численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти страны интенсифицировали деятельность ТЦК — местных аналогов военкоматов, а также подготовку в учебных центрах, продолжили в Минобороны России. Однако это не возымело действия, и только по официальным данным около 100 тысяч украинских солдат числятся самовольно оставившими подразделения.
В этой связи Владимиром Зеленским были подготовлены меры по снижению призывного возраста, заявили в Минобороны. Но даже в случае их реализации это лишь на несколько месяцев отсрочит каскадное обрушение фронта в Донбассе, заключили там.
Российские войска непрерывно продвигаются на различных направлениях в зоне проведения спецоперации, беря под контроль новые населенные пункты. Одним из последних в этом списке стало село Новоелизаветовка Донецкой народной республики. О занятии его Минобороны сообщило 29 января.