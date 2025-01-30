Минобороны: Мобилизация на Украине не восполняет потери ВСУ на поле боя

Активизация мобилизационных мероприятий по всей Украине не восполняет тех потерь, которые несут вооруженные силы страны на поле боя. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

По данным военного ведомства, ежемесячные потери украинских войск составляют около 50 тысяч человек.

Для поддержания численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти страны интенсифицировали деятельность ТЦК — местных аналогов военкоматов, а также подготовку в учебных центрах, продолжили в Минобороны России. Однако это не возымело действия, и только по официальным данным около 100 тысяч украинских солдат числятся самовольно оставившими подразделения.

В этой связи Владимиром Зеленским были подготовлены меры по снижению призывного возраста, заявили в Минобороны. Но даже в случае их реализации это лишь на несколько месяцев отсрочит каскадное обрушение фронта в Донбассе, заключили там.

Российские войска непрерывно продвигаются на различных направлениях в зоне проведения спецоперации, беря под контроль новые населенные пункты. Одним из последних в этом списке стало село Новоелизаветовка Донецкой народной республики. О занятии его Минобороны сообщило 29 января.