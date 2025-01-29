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12:11, 29 января 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска заняли Новоелизаветовку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России установила контроль над населенным пунктом Новоелизаветовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Контроль над селом установили военнослужащие Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации.

В ходе боев на участке фронта в зоне ответственности группировки противник за последние сутки потерял до 520 человек, отметили в военном ведомстве.

28 января Минобороны проинформировало о занятии Российской армией населенного пункта Двуречная Харьковской области. С успехом солдат и офицеров поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

ЖЗЛ
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