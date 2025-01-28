Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Двуречная в зоне СВО

Российская армия взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделений группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районе Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая и Красного Пера Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 330 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре боевые бронемашины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и четыре орудия полевой артиллерии, три из которых поставлены ВСУ странами Запада.