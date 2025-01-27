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12:13, 27 января 2025Россия

Армия России заняла удерживаемый крымско-татарским нацбатальоном ВСУ поселок в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Великая Новоселка
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, бойцы «Востока» также нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины возле населенных пунктов Богатырь и Времевка ДНР. За сутки Киев лишился в зоне ответственности группировки 160 военнослужащих, четырех автомобилей, танка и четырех орудий полевой артиллерии, включая польскую самоходную установку Krab.

До этого Минобороны России отчиталось, что за неделю с 18 по 24 января Российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО: Новоегоровку Луганской народной республики, Западное Харьковской области, а также Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое, Тимофеевку, Шевченко и Времевку ДНР.

ЖЗЛ
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