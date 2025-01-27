ТАСС: ВСУ пытались удержать Великую Новоселку террористическим спецбатальоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР) силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, украинских боевиков перебрасывали в Великую Новоселку для удержания населенного пункта. Однако в результате бойцы спецбатальона сбежали с позиций менее чем через две недели.

В российских силовых структурах отметили, что командование украинской армии вместе с тем бросило без поддержки в Великой Новоселке бригаду ВСУ, в состав которой входили дезертиры и солдаты с инвалидностью.

Министерство обороны России сообщило о взятии армией РФ Великой Новоселки в ДНР 26 января. В ведомстве также показали развевающийся над населенным пунктом российский флаг.