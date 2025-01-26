Минобороны опубликовало кадры развевающегося над Великой Новоселкой флага

Министерство обороны опубликовало кадры флага России, развевающегося над Великой Новоселкой в своем Telegram-канал.

«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — указано в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные уничтожили гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Великой Новоселки.