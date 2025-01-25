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15:21, 25 января 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили гарнизон ВСУ на юге Великой Новоселки

Рогов: Российские военные уничтожили гарнизон ВСУ на юге Великой Новоселки в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», — рассказал Рогов.

По его словам, украинские военнослужащие не менее четырех раз запрашивали эвакуацию, однако командование отдавало им приказ держать позиции до последнего. Потери ВСУ составили несколько сотен бойцов.

Ранее стало известно, что войска России почти достигли границ Днепропетровской области. По информации командира роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик, до нее осталось пять километров.

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