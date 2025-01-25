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09:58, 25 января 2025Бывший СССР

Войска РФ почти достигли границ Днепропетровской области на Украине

Комроты Фарик: ВС РФ осталось пять километров до границ Днепропетровской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стало известно, что войска РФ в Украине находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.

По словам Фарика, подразделения ВС РФ почти достигли Днепропетровской области, до ее границ осталось около пяти километров. «Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область», — сказал военный.

Комроты также отметил, что российские войска продвигаются на Константинопольском направлении и тем самым зажимают в котле противника, который сейчас остановился в районе населенного пункта Дачное, находящегося южнее Курахово.

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Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что часть гарнизона Вооруженных сил Украины на юге Великой Новоселки полностью окружена. По его словам, в настоящий момент идет пошаговая зачистка целых кварталов Великой Новоселки от украинских солдат.

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