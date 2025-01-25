Комроты Фарик: ВС РФ осталось пять километров до границ Днепропетровской области

Стало известно, что войска РФ в Украине находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.

По словам Фарика, подразделения ВС РФ почти достигли Днепропетровской области, до ее границ осталось около пяти километров. «Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область», — сказал военный.

Комроты также отметил, что российские войска продвигаются на Константинопольском направлении и тем самым зажимают в котле противника, который сейчас остановился в районе населенного пункта Дачное, находящегося южнее Курахово.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что часть гарнизона Вооруженных сил Украины на юге Великой Новоселки полностью окружена. По его словам, в настоящий момент идет пошаговая зачистка целых кварталов Великой Новоселки от украинских солдат.