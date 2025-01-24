Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: Часть гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки в ДНР полностью окружена

Часть гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) полностью окружена Вооруженными силами (ВС) России. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Часть гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки полностью окружена. Шансов у них выйти нет», — сообщил общественный деятель.

Рогов заявил о полном отрезании части группировки ВСУ в населенном пункте в ДНР. По его данным, в настоящий момент идет пошаговая зачистка целых кварталов Великой Новоселки от украинских солдат.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России на купянском направлении. По его словам, ВСУ лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск.