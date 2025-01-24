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08:20, 24 января 2025Бывший СССР

ВС России продвинулись на купянском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись в районе Двуречной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля. О наступлении Вооруженных сил России на купянском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятия выгодных рубежей и позиций украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск», — заявил экс-военный.

Он добавил, что в зону российского контроля перешло около пяти гектаров береговой линии в районе реки Оскол.

Ранее Марочко рассказал о безуспешной попытке диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую линию обороны у Волчанска. По его словам, для отвлечения внимания ВСУ вели огонь по укрепрайонам российских войск и атаковали ударными беспилотниками, однако были вынуждены отступить после боестолкновений.

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