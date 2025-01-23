В ЛНР заявили о безуспешной попытке ДРГ ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска

Марочко: ДРГ ВСУ безуспешно пытались прорвать линию обороны у Волчанска

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались прорвать линию обороны ВС РФ у Волчанска в Харьковской области, об этом заявил ТАСС отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ДРГ противника были хорошо экипированы, действовали скрытно, перемещались по три-пять человек», — отметил он, уточнив, что попытка прорыва велась по трем участкам.

Марочко рассказал, что для отвлечения внимания ВСУ вели огонь по укрепрайонам российских войск и атаковали ударными беспилотниками, однако попали в прямую видимость наблюдательного пункта ВС РФ и были вынуждены отступить после боестолкновений.

По словам эксперта, украинские военные понесли потери, в том числе среди офицерского состава. Отставной подполковник предположил, что ДРГ намеревалась зайти в тыл подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Макеевки и Невского на сватовско-кременском направлении.