Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Макеевки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Макеевки и Невского. О наступлении на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю в районе Макеевки и Невского», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что Вооруженные силы России также продвинулись в районе Ивановки и Ямполовки.

Ранее Марочко рассказал о высоких потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за некачественных боеприпасов. Так, по его словам, в районе населенного пункта Григоровка во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола. В результате один украинский боец скончался на месте, еще двое — получили ранения средней степени тяжести.