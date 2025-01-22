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08:12, 22 января 2025Бывший СССР

ВС России продвинулись на сватовско-кременском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Макеевки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Макеевки и Невского. О наступлении на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю в районе Макеевки и Невского», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что Вооруженные силы России также продвинулись в районе Ивановки и Ямполовки.

Ранее Марочко рассказал о высоких потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за некачественных боеприпасов. Так, по его словам, в районе населенного пункта Григоровка во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола. В результате один украинский боец скончался на месте, еще двое — получили ранения средней степени тяжести.

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