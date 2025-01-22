Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 22 января 2025Бывший СССР

Военный эксперт назвал причину провала ВСУ на поле боя

Военный эксперт Марочко: ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери из-за некачественных боеприпасов. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на источники.

«В результате радиоперехвата стало известно, что на одной из позиций ВФУ в районе населенного пункта Григоровка, западнее Белогоровки, во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола», — отметил он.

По словам Марочко, один боец скончался на месте, еще двое — получили ранения средней степени тяжести. По данному факту проводится служебное разбирательство. Основная версия причин произошедшего — некачественные боеприпасы, резюмировал эксперт.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что российские военные продолжают наступление на купянском направлении. Успехи армии России вызывают у бойцов Вооруженных сил Украины панику. По его словам, российским подразделениям удалось вытеснить украинских бойцов на западные окраины в Двуречной.

До этого эксперт сообщал об успехах российских военных в Донецкой народной республике. По его информации, под контролем армии России находится значительная часть Часова Яра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров

      Россиянам назвали способ найти фальшивки среди банковских приложений

      Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Ростовской областью попал на видео

      Военный эксперт назвал причину провала ВСУ на поле боя

      Экономист спрогнозировал изменения в российской экономике после прихода Трампа к власти

      Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

      Россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на мооре

      Врач дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет

      Назван возможный путь поставок российского газа в Приднестровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше