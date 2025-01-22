Военный эксперт Марочко: ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери из-за некачественных боеприпасов. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на источники.

«В результате радиоперехвата стало известно, что на одной из позиций ВФУ в районе населенного пункта Григоровка, западнее Белогоровки, во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола», — отметил он.

По словам Марочко, один боец скончался на месте, еще двое — получили ранения средней степени тяжести. По данному факту проводится служебное разбирательство. Основная версия причин произошедшего — некачественные боеприпасы, резюмировал эксперт.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что российские военные продолжают наступление на купянском направлении. Успехи армии России вызывают у бойцов Вооруженных сил Украины панику. По его словам, российским подразделениям удалось вытеснить украинских бойцов на западные окраины в Двуречной.

До этого эксперт сообщал об успехах российских военных в Донецкой народной республике. По его информации, под контролем армии России находится значительная часть Часова Яра.

