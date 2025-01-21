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08:19, 21 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о панике ВСУ из-за продвижения российских военных

Марочко: успехи ВС России на купянском направлении вызвали панику и саботажи ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные продолжают наступление на купянском направлении. Успехи армии России вызывают у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику, рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

По его словам, российским подразделениям удалось вытеснить украинских бойцов на западные окраины в Двуречной. Также продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ более чем на километр было зафиксировано на юге и севере населенного пункта, что стало причиной саботажей в рядах ВСУ.

«Расширение двуреченского плацдарма вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков. Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций», — объяснил Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке сообщал об успехах российских военных в Донецкой народной республике. По его информации, под контролем армии России находится значительная часть Часова Яра.

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