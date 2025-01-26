Минобороны сообщило о переходе Великой Новоселки в ДНР под контроль ВС России

МО: ВС России взяли под контроль Великую Новоселку в ДНР

Населенный пункт Великая Новоселка на территории Донецкой народной республики перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«26 января 2025 года в результате активных наступательных действий (...) освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что населенный пункт был взять подразделениям 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об уничтожении гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки. По его словам, украинские военнослужащие не менее четырех раз запрашивали эвакуацию, однако командование отдавало им приказ держать позиции до последнего.