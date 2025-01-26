Рогов: Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен

Из-за успешного наступления российских войск бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали чаще сдаваться в плен даже в условиях численного превосходства украинских военных. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«При виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один — троих и так далее», — заявил Рогов.

Он добавил, что подобные случаи наблюдаются на всей протяженности линии боестолкновения.

Ранее Рогов рассказал об уничтожении гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки. По его словам, украинские военнослужащие не менее четырех раз запрашивали эвакуацию, однако командование отдавало им приказ держать позиции до последнего. Потери ВСУ составили несколько сотен бойцов.