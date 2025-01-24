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12:22, 24 января 2025Россия

В Минобороны назвали взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны: За неделю армия России заняла в зоне СВО девять населенных пунктов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю с 18 по 24 января Российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Их наименования журналистам назвали в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» заняли Новоегоровку Луганской народной республики (ЛНР) и Западное Харьковской области. В свою очередь, бойцы «Центра», продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), установили контроль в Петропавловке, Воздвиженке, Волкове, Соленом, Тимофеевке и Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в результате действий группировки «Восток» противник выбит из населенного пункта Времевка под Донецком.

Ранее, в декабре 2024 года, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские военнослужащие занимают территорию в зоне спецоперации квадратными километрами. По его словам, ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет ежедневно.

ЖЗЛ
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