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14:30, 18 декабря 2024Россия

В Генштабе ВС России заявили о наступлении по всей линии фронта

Начальник Генштаба Герасимов заявил о наступлении России по всей линии фронта
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские войска проводят наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе брифинга, опубликованного Минобороны в Telegram-канале ведомства.

«Несмотря на колоссальную помощь Запада [Украине], инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», — заявил он.

По словам Герасимова, с января российские войска заняли 190 населенных пунктов в зоне спецоперации, взяв под контроль 4,5 тысячи километров.

Он также сообщил, что с начала СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около одного миллиона человек, а также около 20 тысяч танков и других бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии и более 1,5 тысячи пусковых установок систем залпового огня.

Ранее в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил о переломе на линии боевого соприкосновения. Глава государства также подчеркнул, что 2024 год стал знаковым для достижении целей СВО.

ЖЗЛ
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