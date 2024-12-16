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13:31, 16 декабря 2024Россия

Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации

Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

2024 год стал знаковым в плане достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — сказал глава государства во время выступления на итоговой коллегии Минобороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные Владимиром Путиным цели. Они могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что переговоры с Киевом сейчас не ведутся. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин между тем указывал, что Россия близка к достижению целей спецоперации, ВСУ на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха.

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